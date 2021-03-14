Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2021 11:13
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyazgül mesajında, küresel salgın sürecinin en ağır yükünü taşıyan, mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Başkan Beyazgül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her alanda büyük bir ivme kazanarak değişen ve gelişen ülkemizde, sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlarla vatandaşların bu imkanlardan etkin ve yaygın bir biçimde faydalanmaları sağlanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz küresel salgın sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibinin süreci iyi yönetmesiyle salgınla mücadelede önemli bir mesafe kaydedildi. Özellikle son bir yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele ederken sağlık ordumuzun gösterdikleri çaba ve gayretlerle, her bir sağlık çalışanımız milletimizin kahramanı olmuştur. Salgınla topyekun mücadele sürerken bizler de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak salgının Türkiye'de görüldüğü andan itibaren gerek maske üretimi ve dağıtımı, gerek dezenfeksiyon çalışmaları, gerekse düzenli olarak yaptığımız denetimlerle sağlık çalışanlarımızın yükünü minimize etmeye çalıştık. Haritada mavi olan rengimizi korumak ve en kısa sürede normal hayata dönmemizi sağlamak adına hemşehrilerimden daha dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle insanı yaşatmak, iyileştirmek gibi kutsal bir mesleği büyük özveriyle yerine getiren bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Koronavirüs nedeniyle hastanede yatan sağlık çalışanlarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum."

Zeynel Abidin Beyazgül, Tıp Bayramı, Şanlıurfa, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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