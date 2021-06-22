Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, kente "Şanlı" unvanının verilişinin yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'ya "Şanlı" unvanın verilişinin 37. yıl dönümü dolasıyla mesaj yayımladı.

Beyazgül mesajında, bir asır önce döneminin en güçlü ordularıyla Urfa topraklarına göz dikenlere karşı cesur Urfa halkının tarihe geçen unutulmaz bir destan yazdığını belirtti.

O dönem kahramanca vatan savunmasında canını ortaya koyarak ebediyete irtihal eden şehitlere rahmet temennisinde bulunan Beyazgül, şunları kaydetti:

"11 Nisan 1920'de çok kısıtlı imkanlarla işgalcileri vatan topraklarından püskürterek şanlı bir tarih yazan Urfa halkı, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce 1984'te 'Şanlı' unvanı, 2016'da 'İstiklal Madalyası' ile onurlandırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa'nın evlatlarına verilen bu kadirşinaslık tarih boyunca bir taç olarak şerefle taşınacaktır. İlimize verilen Şanlı unvanının tekrar hayırlı olmasını diliyor, vatanı için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hemşerilerimize de hayırlı ömürler diliyorum."