Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül Siverek'te - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek ilçesinde temaslarda bulundu.

Beyazgül, Siverek Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ile bir süre görüştü.

Daha sonra STK temsilcileri, muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Beyazgül, burada yürüttükleri yatırım ve hizmetleri değerlendirdi.

Beyazgül, ilçedeki sorunları bildiklerini ve bu sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

İlçenin içme suyu sorunu çözmek için de var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Beyazgül, ihtiyaçların karşılanması noktasında belediye başkanı ve muhtarlarla temasta olduklarını kaydetti.

Siverek Belediye Başkanı Çakmak da Beyazgül'ün Siverek'e hizmet getirme noktasında çalışmalarına şahitlik ettiğini ifade ederek, içme suyu sorununa kalıcı çözüm için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını aktardı.

Beyazgül ve beraberindekiler, sahada yürütülen alanlarda incelemelerde bulundu.