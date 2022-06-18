Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

18.06.2022 15:01
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Şanlıurfalı vatandaşları ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Şanlıurfalı vatandaşları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyazgül, Ereğli ilçesinde ziyaret ettiği Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçileriyle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü için çalışma başlatacaklarını belirten Beyazgül, şunları kaydetti:

"Mevsimlik tarım işçilerimizin çalışma şartlarını yerinde inceledik. Mevsimlik işçilerimizin yaşam standartlarının iyileştirilmesi noktasında yol haritamızı belirleyeceğiz. Farklı illerde çalışan mevsimlik işçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için daha kapsamlı bir çalışma yaparak hemen fiili adımlarımızı atacağız. Şanlıurfa'nın yüreği, kalbi burada çalışan vatandaşlarımız için atıyor. Biz de çok büyük adımlar atmayı ümit ediyoruz. Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçilerinin temsilcileri ile bir araya gelerek geniş kapsamlı bir çalışma başlatacağız. Ayrıca işçilerimizden gelen eğitim, barınma, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarının çözümü noktasında tarla sahipleri yani işverenlerimizle ilgili de görüşmeler gerçekleştirerek fiili adımların atılmasını sağlayacağız."

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in de katıldığı ziyarette, mevsimlik tarım işçisi ailelere gıda kolisi ile hijyen seti, çocuklara ise oyuncak dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

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