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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül AA'nın

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Beyazgül, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Tercihini, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğraflarından yana kullanan Beyazgül, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa- Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Beyazgül, fotoğrafların tamamının başarılı olmasından dolayı seçmekte zorlandığını söyledi.

Gönlünde bütün fotoğrafları seçtiğini ifade eden Beyazgül, "Her fotoğraf ayrı bir güzelliği, duyguyu, seslenişi ifade ediyor. Bazı fotoğraflara bakarken duygulanıyoruz, bazılarında gülümsüyoruz, düşünüyoruz. Bazen bir fotoğraf karesi, bir kitap kadar sözü ifade edebiliyor. İşte bu kareleri şimdi inceledik. Gelecek seneki oylamayı da sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Zeynel Abidin Beyazgül, Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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