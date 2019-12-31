Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den yeni yıl mesajı

7 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Beyazgül, mesajında, yeni yılda birlik ve beraberlik içerisinde Şanlıurfa için planladıkları projeleri gerçekleştirmek için kararlılıkla yürüyeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, mesajında şunları kaydetti:

"Her yeni yıl, yeni ümitler ve umutlar demektir. Hemşehrilerimizin gönlündeki güzel umutların gerçekleşmesini diliyorum. Bu yeni yılda güzellikler içerisinde sevgi, muhabbet ve kardeşlik içerisinde birlikte güzel bir yaşam diliyorum. Başlangıcından itibaren ümitlerimizi devam ettirerek yürüyüşümüzü devam ettirmeyi diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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