Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Beyazgül mesajında, Peygamberler şehri Şanlıurfa'da bayramların farklı olduğunu belirtti.

Paylaşmayı, misafir etmeyi ve misafir olmayı seven bir toplum olduklarını ancak bu bayramın farklı olduğunu ifade eden Beyazgül, şöyle konuştu:

"Sevdiklerimizi korumak ta inancımızın bir gereğidir. Bu bayram sosyal mesafeye dikkat ederek buluşmalı, hijyen kurallarına riayet ederek paylaşmalıyız. Bu kavuşma son kavuşma olmasın. Ailemiz ve sevdiklerimizle daha nice bayramlara hep birlikte kavuşmak ümidiyle. Aziz hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum, mutlu, huzurlu, sağlıklı nice bayramlar diliyorum."