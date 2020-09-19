Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abiden Beyazgül, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Beyazgül mesajında, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Vatan sevdası ile bu topraklar için "Şahadete niyet ettik, gazilikle onurlandık" diyen kahramanların Gaziler Gününü kutlayan Beyazgül mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihimiz, vatan topraklarını kanlarıyla sulamış aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla elde edilen nice zaferlerle doludur. Ne mutlu ki şehitlerimiz ve ecdadımız bereketli Anadolu topraklarını bize vatan olarak bıraktı. Onlar, bu topraklardaki varlığımızın güvencesidir. Bizlere düşen görev onların bu mirasına sahip çıkarak ülkemizi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmaktır. Onurumuz olan Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, Rahmet-i Rahman'a kavuşan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."