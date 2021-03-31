Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2 yıllık çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, görev süresi olan 2 yıldaki çalışmalarını anlattı.

Başkan Beyazgül, kentteki bir otelde "24 Ayda Tasarrufu Yatırıma Dönüştürdük" konulu basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda göreve geldiği tarihten itibaren belediye olarak yürüttükleri proje ve çalışmaların detaylarını paylaşan Beyazgül, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'yı örnek bir marka şehir haline getirmek için tüm enerjimizi ortaya koyduk, vatandaş memnuniyetini ön planda tutan bir yönetim anlayışında hareket ettik. Belediyemizin tüm faaliyetlerini tüm icraatlarını ve tüm projelerini açık ve şeffaf hale getirdik. Kısa, orta ve uzun vadeli projelerimiz hepsinde şehrimize kalıcı ve faydalı eserler kazandırmayı hedef haline getirdik. Sorunları ertelemeyi değil çözmeyi esas aldık. Belediyemizin mali disiplin ilkelerine taviz vermeden yönettik. Gelir kazancı ve verimli projelere öncelik verdik. Söz verdiğimiz gibi mali disiplin ilkelerine asla taviz vermedik. Büyük projelerimizi sürdüreceğiz. Yeni projelere başlayacağız. Bunları yaparken tanıtıma ağırlık vereceğiz."

Beyazgül, toplantıda gazetecilerin plan ve projelerine ilişkin sorularını da yanıtladı.