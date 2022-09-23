Başkan Beyazgül'den katı atık bertaraf tesisinde inceleme - Son Dakika
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Başkan Beyazgül'den katı atık bertaraf tesisinde inceleme

23.09.2022 14:34
Başkan Beyazgül'den katı atık bertaraf tesisinde inceleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde yeni alınan makinelerin devreye girmesiyle bölgedeki kötü kokunun ortadan kalkacağını bildirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde yeni alınan makinelerin devreye girmesiyle bölgedeki kötü kokunun ortadan kalkacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan katı atık bertaraf tesisinde inceleme yaparak, yeni alınan makineler hakkında bilgi aldı.

Başkan Beyazgül, metan gazı salınımının azaltılması ve çevreye kötü koku yayılmasının önüne geçmek amacıyla alınan yeni makinelerin pazartesi günü devreye gireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Katı atık tesisi bertaraf tesisini incelemek üzere geldik. Kokunun vatandaşlarımızdan da muhtarlarımızdan da aldığımız bilgiler ışığında yüzde 80 oranında giderildiğini anlıyoruz. Yüzde 20 oranında koku olduğu ifade ediliyor. Bu oranın da ortadan kaldırılması için çabalarımız devam ediyor. Burada gördüğümüz makinamız yeni ve pazartesi itibariyle devreye alınacaktır. Şuan da 4 adet motor çalışıyor. Yeni gelecek olan 5 motorla birlikte altyapıdaki temizlemenin tam yapılmasıyla birlikte buradaki koku tamamen ortadan kalkacaktır. Allah'ın izniyle Eyyübiye'den kötü kokuyu aldık bitirdik. Bu iş bizim için en önemli işlerden biriydi. Eyyübiye'de kokudan bahsedildiği zaman bir gece burada kalabiliyor musunuz diyordum. Vatandaşlarımız burada çok sıkıntı çekti. Ama geldiğimizden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli konu burası oldu. Çünkü burada insanların yaşamları çok kötüleşmişti. Eyyübiye halkına buradan teşekkür ediyorum. Uzun süre sıkıntı çektiler. Bundan daha iyi bir noktaya geleceğiz."

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Kaynak: AA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Beyazgül'den katı atık bertaraf tesisinde inceleme - Son Dakika

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