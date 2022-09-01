Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, fıstık hasadına katıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, fıstık hasadına katıldı

01.09.2022 20:52
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, fıstık hasadına katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halfeti ilçesinde düzenlenen fıstık hasadına katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halfeti ilçesinde düzenlenen fıstık hasadına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyazgül, fıstık hasadında üreticilere bol ve bereketli bir hasat geçirmeleri temennisinde bulundu.

Açıklamada ifadesine yer verilen Beyazgül, Şanlıurfa'nın bir tarım şehri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa tarımın, turizmin ve gastronominin şehridir. Şanlıurfa'da her şeyin en güzeli vardır. Çünkü 12 bin yıllık bir tarihe sahibiz. Birçok medeniyetin kavşağında bulunuyoruz. Şanlıurfa'nın yetiştirdiği fıstık dünyanın en lezzetli fıstığıdır."

Şanlıurfa'nın tescilli lezzetlerinin sayısının artırılması için çalıştıklarını belirten Beyazgül, bölgede "keten köyneği" olarak adlandırılan fıstığın Şanlıurfa adına tescil edilmesini istediklerini ifade etti.

Şanlıurfa fıstığının Türkiye'de ve dünyada daha iyi tanıtılması gerektiğini aktaran Beyazgül, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki fıstık bizim vazgeçilmezimizdir. Birçok tatlıda kullanıyor ve kuruyemiş olarak da tüketiyoruz. Fıstık Şanlıurfa ekonomisine çok büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çiftçimizle tarımımızla uğraşanlarla el ele vermek de bizim borcumuzdur. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanlığını kurduk. İnşallah çiftçilerimizle daha fazla dirsek temasında olacağız ve el ele vereceğiz."

Fıstık hasadına, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak da katıldı.

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Kaynak: AA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, fıstık hasadına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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