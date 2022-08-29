Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

29.08.2022 15:08
Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Beyazgül, Büyük Taarruzla başlayıp büyük bir zafere dönüşen 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu kutlu günün 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; ordumuzun tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tarihe altın harflerle yazılan bu zafer, bu vatanın evlatlarının istiklali ve istikbali uğruna vatanını, canını hiçe sayarak vatanını her şartta koruyacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Yine bu mücadele ve zafer milletimize asla pranga vurulamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat ise 30 Ağustos'un, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde zaferle sonuçlanmış ve tarih sahnesinden silinmeye çalışılan milletimizin tarihe vurduğu damganın adı olan Zafer bayramı olduğunu belirtti.

Canpolat, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan 100 yıl önce yedi düvele karşı nasıl ki var olma mücadelesi verdiysek şimdi de sadece kendi coğrafyamızda değil Dünya arenasında söz sahibi olduğumuzu yedi düvele göstermiş bulunuyoruz. Çok kıymetli hemşehrilerim. Sizlerin de malumudur ki, bizler millet olarak birlik ve beraberlikte Kurtuluş mücadelesinde; Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta, İzmir'de, Aydın'da ve yurdun dört bir yanında gösterdiğimiz mücadele ile dünyaya örnek olmuş bir milletiz. Türk milleti asla ve kat'a esarete boyun eğmemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin tüm şehitlerine ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize ve bu vatan için canını feda eden, kanını döken, ter döken tüm ecdadımıza 'Ruhları şad olsun' diyor ve tekrar Zafer Bayramı'mızı kutluyorum."

Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli de 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, mesajında şunlara yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi, herkesin bittiğini düşündüğü, parça koparmak için birbiriyle yarıştığı bir ülkenin küllerinden doğuşunun, milletin kimsenin yardımı olmadan kendi imkanları, azmi ve cesaretiyle verdiği bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. Bu zafer aynı zamanda milletimizin canından öte gördüğü vatan topraklarına el sürülmesine şartlar ne olursa olsun izsin verilmeyeceğinin tüm dünyaya ilanıdır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

YORUMLAR
500
Suriyeli küçük Ali Muhammet, Fırat Nehri'nde boğularak can verdi Suriyeli küçük Ali Muhammet, Fırat Nehri'nde boğularak can verdi Şanlıurfalı çocuklar AVM'de kültür ve sanatla tanışıyor Şanlıurfalı çocuklar AVM'de kültür ve sanatla tanışıyor
Kaynak: AA

Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:13:16. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement