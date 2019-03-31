Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Zeynel...
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandı
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA
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