Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Zeynel...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Zeynel...

2 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Zeynel..., System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Beyazgül 440 bin 628, Saadet Partisi adayı Sabahattin Cevheri 257 bin 268 oy aldı.

Beyazgül'ün öz geçmişi

1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. 1985-1996 yılları arasında avukatlık yapan Beyazgül, 2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığını yaptı. Şanlıurfa 5'inci Noterliği görevini sürdüren Zeynel Abidin Beyazgül, 2015-2018 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Beyazgül, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Saadet Partisi, Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti, Şanlıurfa, Güncel
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