Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Zeynel...
2 saat önce
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandı.
Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Zeynel Abidin Beyazgül
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Beyazgül 440 bin 628, Saadet Partisi
adayı Sabahattin Cevheri
257 bin 268 oy aldı.
Beyazgül'ün öz geçmişi
1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin
Beyazgül, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından 1983 yılında İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesini tamamladı. 1985-1996 yılları arasında avukatlık yapan Beyazgül, 2004 yılında AK Parti Merkez
İlçe Başkanlığını yaptı. Şanlıurfa 5'inci Noterliği görevini sürdüren Zeynel Abidin Beyazgül, 2015-2018 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü.
Beyazgül, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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