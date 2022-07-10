Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelişen teknoloji ile birlikte elektrikli araç kullanım oranının ülke genelinde hızla artması dolayısıyla harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte bu yöndeki altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 10 elektrikli şarj istasyonu kurdu - Son Dakika

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