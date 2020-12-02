Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada, sosyal yardım ve engelliler koordinasyon merkezi hizmetinde kullanılmak üzere satın aldığı yeni araçları filosuna kattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BELSAN A.Ş bünyesinde satın alınan yeni araçların tanıtımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her geçen gün araç filolarını güçlendirerek kiralamaya gitmeden öz kaynaklarla halkın hizmetinde olduklarını ifade etti.

Göreve geldiği günden bu yana tasarruflu ve şeffaf yönetim ilkesiyle hizmetlerini sürdürdüklerini aktaran Beyazgül, "Allaha çok şükür. Halkımızın duasıyla desteğiyle her gün belediyemize ve şehrimize yeni bir şeyler eklemenin, yapmanın, inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Beyazgül, alınan araçların hizmet vermeye başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi döneminde büyük ihtiyaç duyulan 12 adet otobüsün yanı sıra sosyal yardım ve engelli hizmetlerinde kullanılacak 7 adet mini, 3 adet büyük transit olmak üzere toplam 22 adet aracı bünyemize katmanın mutluluğu içerisindeyiz."