Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi beton boru üretecek - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince beton boru üretimi gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ekiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen çaplarda üretilecek boru üretim tesisinin kurulum çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile tesiste incelemede bulunarak çalışmalarla ilgi bilgi aldı.

ŞUSKİ'nin boru ihtiyacının kendi üretimleriyle karşılanacağını belirten Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şuanda montajı yapılıyor. Çok yakın bir zamanda da imalata geçilecek. Bununla birlikte Şanlıurfa'nın ihtiyaçlarını çok daha çabuk çözüme kavuşturacağız ve kendi tesislerimizde çok daha ucuza mal etmiş olacağız. Zaten mekanlar bize ait şimdi kendi tesislerimizi de kuracağız, kısa süre içerisinde inşallah üretime geçilecek. Hayırlı uğurlu olsun."