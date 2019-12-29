Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 2020 hizmet planlama toplantısı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantısının ikincisini Siverek'te gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın 13 ilçesi ile aynı anda kalkınması için gerçekleştirilen koordinasyon toplantıların ikincisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında Siverek'te yapıldı.

Beyazgül, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe belediyeleri ve milletvekillerinin uyum içerisinde çalışmanın şehrin geleceği için yapılacak projelerde önem teşkil ettiğinin belirterek, şöyle devam etti:

"2020 yılında Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde yapacağımız çalışmalarla ilgili koordinasyon toplantılarının ikincisini yapıyoruz. Toplantıların startını Karaköprü Belediyemizde yaptık. Göreve başladığımız günden bu yana pazartesi ve salı günleri Şanlıurfa'da üst yönetim toplantılarımızı gerçekleştiriyorduk, bu toplantılarda tüm ilçelerimizin belediye başkanları ve Meclis üyelerimiz gelip Şanlıurfa'da konularımızı konuşuyorduk. Bu kez ise icracı olan daire başkanlarımız ile ilçelerimizde toplantılar düzenleyerek ilçe belediye birimleri ile oturtarak ortak çalışmalar yapılması kararı aldık. Bu gün de Siverek ilçemizi masaya yatırarak hangi sorunumuz var ve bu sorunlar ile ilgili düşüncelerimizi, görüşlerimizi açıklayalım istiyoruz. Buradaki sorunlarımız anında cevaplandırılacak, gerekli notlar alınacak ve Ankara'ya uzanan taleplerimiz milletvekillerimiz aracılığı ile çözüme kavuşturulacak inşallah."

Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın ise toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, yapılacak görüşmeler sayesinde ilçeye hayırlı hizmetler sağlanacağını kaydetti.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, Büyükşehir ve Siverek Meclis Üyeleri ile Büyükşehir ve Siverek Belediyesi birim amirleri katıldı.