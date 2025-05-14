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Turizm

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turizme büyük katkı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti ilçesinde turizme büyük katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesindeki Savaşan Mahallesi'ne karayolu ulaşımını yeniden kazandırmak amacıyla sıcak asfalt serimine başladı.

14.05.2025 12:46  Güncelleme: 13:52
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesindeki Savaşan Mahallesi'ne karayolu ulaşımını yeniden kazandırmak amacıyla sıcak asfalt serimine başladı. Birecik Barajı'nın yapımıyla büyük ölçüde sular altında kalan ve uzun yıllardır yalnızca teknelerle ulaşım sağlanan mahalle, artık karayolu bağlantısına da kavuşuyor.

SULAR ALTINDA KALAN MİNARESİYLE TURİZMİN GÖZDESİ OLAN SAVAŞAN MAHALLESİNE ULAŞIM DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ

Göreve geldiği günden bu yana turizm ve kırsal kalkınma alanlarında yaptığı yatırımlarla öne çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Sakin Şehir" unvanıyla bilinen Halfeti'nin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Savaşan Mahallesi için düğmeye bastı.

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatıyla harekete geçen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, uzun yıllardır adeta kaderine terk edilen Savaşan Mahallesi'ne ulaşımı sağlayacak yaklaşık 3 kilometrelik karayolunun altyapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt serimine başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Halfeti'de turizme büyük katkı

YILLAR SONRA KONFORLU ULAŞIM İMKÂNI

Baraj suları altında kalan ve zamanla sadece turistik teknelerle ulaşılan bir yer haline gelen Savaşan Mahallesi, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Ancak kara bağlantısının olmaması, hem mahalle sakinleri hem de ziyaretçiler için ulaşımda büyük zorluklara yol açıyordu.

Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte bu sorun ortadan kalkıyor. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan asfalt yol çalışması sayesinde hem mahalle halkının yaşam kalitesi artacak hem de bölgeye gelen turistler için ulaşım çok daha kolay ve güvenli hale gelecek. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları aralıksız sürerken, yolun en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Savaşan Mahallesi'ne ulaşım hem daha konforlu hem de daha güvenli hale gelecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Halfeti'de turizme büyük katkı

BÖLGE HALKI TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Bu yolun turizm açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten bölge halkı, "Büyükşehir Belediyesi, zorlu şartlar altında, dağın yamacında sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor. Asfalt serimi ile birlikte yol, çok daha güzel bir hale geliyor, çalışmalar sayesinde turizm çeşitliliği daha da artacak. Bu nedenle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Ayrıca, kamyonların dönmekte zorlandığı bazı noktaların da asfalt çalışmalarıyla düzenlendiğini belirten mahalle sakinleri, "Bu çalışmalardan dolayı mutlu olduk. Turizm alanlarını desteklemek adına yapılan bu çalışmalar bize özgüven kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turizme büyük katkı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde turizme büyük katkı

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Son Dakika Turizm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turizme büyük katkı - Son Dakika

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