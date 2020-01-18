Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin konservatuar öğrencileri karne aldı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında eğitim gören öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim ve öğrenim yılının 1. döneminin tamamlanması ile birlikte konservatuar şube müdürlüğünde eğitim gören 37 çocuk kursiyere karneleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verile Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediyenin gençleri müzik ile buluşturmak ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak için bünyesinde birçok müzikal etkinlik yaptığını belirtti.

Tüm öğrencilerin yarıyıl tatilini kutlayan Beyazgül, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişmesine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm özveriyi göstereceklerini kaydetti.