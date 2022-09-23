Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosunu güçlendiriyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosunu güçlendiriyor

23.09.2022 14:13
Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosunu güçlendiriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımında kullanılmak üzere filosuna yeni araçlar katacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımında kullanılmak üzere filosuna yeni araçlar katacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir içi ulaşımda vatandaşların rahatı ve konforlu seyahat etmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin sipariş verdiği 174 otobüsten bir kısmının kente geldiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Genel Sekreter Ferit Dağdeviren ile kente getirilen 6 körüklü araçları inceleyerek, BEL-SAN A.Ş. Genel Müdürü Levend Çelik'ten araçlarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Beyazgül, akaryakıttan tasarruf sağlayarak vatandaşlara konforlu ulaşım hizmeti sunduklarını aktararak, "Toplu ulaşım araçlarımız kısım kısım teslim edilmekte ve kente getiriliyor. Bugüne kadar 45 araç teslim edildi. Şimdi 6 tane körüklü aracımız teslim edildi. Araçlarımız da daha konforlu, insanlarımız daha rahat seyahat edecekler. Yolcu sayısı yoğun olduğu zamanlarda körüklü hizmet verecektir. Akaryakıttan tasarruf etmek için de yoğun olmayan zamanlar da küçük araçlarımızı kullanacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

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