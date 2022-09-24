Şanlıurfa'da sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor

24.09.2022 14:06
Şanlıurfa'da sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapması için modern ve günün koşullarına uygun rehabilitasyon merkezinin ikincisi inşa ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapması için modern ve günün koşullarına uygun rehabilitasyon merkezinin ikincisi inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sokak Hayvanlarının Yeri Barınaklardır" talimatları doğrultusunda çalışmalar yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün direktifleriyle Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezini tamamlayarak hizmete aldı. Ekiplerce Haliliye ilçesi Bakımlı Mahallesi'nde yapımı devam eden "Merkez Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi" projesinde ise sona yaklaşıldığı belirtildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde, 10 bin metrekare alan içesinde 3 bloktan oluşan kapalı ve yarı açık alan halinde tasarlanan merkezde, hayvan ilk kabul ve bakım ünitesi, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, yıkama bölmeleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, röntgen odası, kuru yem deposu, kedi ve köpek evi, mutfak ve personel odaları yer alacak.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor - Son Dakika
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