Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın birçok noktasında başlatılan yol açma, genişletme ve sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan yollarda, güvenliği artıracak düzenlemeler yapıyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler Akçakale ilçesi stabilize yol yapım, çalışmalarını sürdürüyor. Akçakale ilçesinde 79 kilometre onarım çalışması yürüten ekipler, 143 kilometre stabilize yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler ayrıca, 49 kilometre mekanik yol çalışması, 28 kilometre sathi kaplama yol, 6 kilometre beton yol, 5 bin 895 ton asfalt ile yolların bakım onarımını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 1584 metre beton boru da uygulandı.