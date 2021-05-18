Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın birçok noktasında başlatılan yol açma, genişletme ve sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu bir ulaşım imkanından yararlanmalarını sağlıyor.

Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Haliliye ilçesinde stabilize yol yapım, çalışmalarını sürdürüyor. İlçede 78 kilometre onarım çalışması yürüten ekipler, 86 kilometre mekanik yol, 51 kilometre sathi kaplama yol, 20 kilometre beton yol uygulaması yaptı. Büyükşehir ekipleri ayrıca 14 bin 249 ton asfalt ile yolların bakım ve onarımları tamamlarken 2 bin 446 metre beton boru da uyguladı.