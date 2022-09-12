Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

12.09.2022 12:55
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri okul kantinlerinde denetim yaptı. Halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde okul kantinlerindeki ürünler ekiplerce tek tek incelendi. Kantinlerde hijyen ve sağlık kurallarını da kontrol eden zabıtalar, raflardaki ürünleri kontrol etti.

Okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünler ile son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlere el koyan ekipler, 2 kantin işletmecisine cezai işlem uyguladı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi - Son Dakika
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