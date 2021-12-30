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ŞANLIURFA - Büyükşehir Belediyesince 2021 yılı yatırımları değerlendirildi - Son Dakika

ŞANLIURFA - Büyükşehir Belediyesince 2021 yılı yatırımları değerlendirildi

30.12.2021 16:00

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, 2021 yılı yatırım ve hizmetlerinin paylaşıldığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, 2021 yılı yatırım ve hizmetlerinin paylaşıldığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen program, belediyenin 2021 yılında yaptığı yatırım ve hizmetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.

ProgrAmda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, trambüs ve raylı sistem ile ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Şanlıurfa halkının tarihi kentte betonarme binaları istemediğini ve bu yönde çalışmalar yapıldığını aktaran Beyazgül, turizm yolu çalışmaları kapsamında ise konutların kamulaştırıldığını ve kalan 10 konutun da yıkılmasıyla yol çalışmasının başlatılacağını dile getirdi.

Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Akay, Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ŞANLIURFA - Büyükşehir Belediyesince 2021 yılı yatırımları değerlendirildi
ŞANLIURFA - Büyükşehir Belediyesince 2021 yılı yatırımları değerlendirildi
ŞANLIURFA - Büyükşehir Belediyesince 2021 yılı yatırımları değerlendirildi

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Zeynel Abidin Beyazgül, Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Büyükşehir Belediyesince 2021 yılı yatırımları değerlendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Büyükşehir Belediyesince 2021 yılı yatırımları değerlendirildi - Son Dakika
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