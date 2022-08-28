Şanlıurfa'da yaptırılan bungalov evler misafirlerini bekliyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yaptırılan bungalov evler misafirlerini bekliyor

28.08.2022 12:28
Şanlıurfa'da yaptırılan bungalov evler misafirlerini bekliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Bozova ilçesindeki Fırat Nehri kıyısında yaptırılan 11 bungalov ev misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Bozova ilçesindeki Fırat Nehri kıyısında yaptırılan 11 bungalov ev misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın sahil ilçesi olan ve balıkçılığın yaygın olduğu Bozova'da yaptırılan bungalov evler, doğayla iç içe tatil ve kamp yapmak isteyen yerli ve yabancı misafirleri ağırlayacak.

Toplam 3 bin 400 metrekare alana sahip bungalov evlerin içerisinde mutfak, banyo ve yatak odası bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarih, kültür ve gastronomi şehri Şanlıurfa'da yapılan bungalov evlerin kent turizmine değer kattığını belirtti.

Bungalov evlerin hayırlı olmasını temenni eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Bungalov evlerimizde Fırat'ı seyredeceğiz. Yine bungalov evlerimizde Şanlıurfa'da güneşin batışını seyredebileceğiz. Yeşil alanda doğa ile baş başa insanlarımıza mutlu bir ortam hazırladık. Vatandaşlarımız aileleriyle birlikte hem gecenin hem sabahın hem günün çeşitli saatlerinin keyfini çıkarabilecekler. Tarihimiz, geçmişimiz, lezzetimiz ve kültürümüz var. Bunlar hepsi bir araya geldiğinde Şanlıurfa paha biçilemez bir şehir oluyor. Bungalov evlerde Şanlıurfa'ya bir değer kattı. Şanlıurfa, gün geçtikçe 2023 İslam Dünyası Turizm başkenti olma özelliğini arttırarak daha büyük değer kazanmaktadır."

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Kaynak: AA

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yaptırılan bungalov evler misafirlerini bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yaptırılan bungalov evler misafirlerini bekliyor - Son Dakika
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