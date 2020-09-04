Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, kent genelinde toplu taşıma araçlarında, duraklarda, kamu kurum ve kuruluşlar ve vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi tüm okulların giriş kapısından, kapı kollarına, merdivenlerden korkuluklara, masa ve sıralara kadar öğrencilerin temas edebileceği her alan titizlikle dezenfekte ediliyor.

Hijyen ve dezenfektan çalışmaları tamamlanan okullardaki öğretmenler, belediye ekiplerine teşekkür etti.