Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden dijital fotoğrafçılık kursu - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından dijital fotoğraf kursu açılacak.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü, fotoğrafa meraklı ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen 17 yaş üstü kişiler için dijital fotoğrafçılık kursu açıyor. Ücretsiz gerçekleştirilecek kurs, 8 hafta sürecek.

Eğitmen Ahmet Hamdi Çiçek tarafından verilecek kursta fotoğraf makineleri ve özellikleri, temel fotoğraf çekim eğitimi, çekim esnasında ışık ve kompozisyon kuralları, fotoğraf sunumlarının yanı sıra sahada uygulamalı çekimler ile workshop gerçekleştirilecek. Kurs sonunda katılımcılara sertifika da verilecek.

Kursa katılmak isteyenler https://etkinlik.sanliurfa.bel.tr/fotografcilik-kursu adresinden başvurularını yapabilecek.