Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden hizmet planlama toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden hizmet planlama toplantısı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden hizmet planlama toplantısı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantısının üçüncüsü Haliliye ilçesinde gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden hizmet planlama toplantısı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantısının üçüncüsü Haliliye ilçesinde gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın 13 ilçesi ile aynı anda kalkınması için gerçekleştirilen koordinasyon toplantıların üçüncüsü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlığında Haliliye ilçesinde yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Beyazgül, Haliliye'nin sorunlarının masaya yatırılacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Şunu böyle tasarladım kafamda şu vardı bu vardı yok, ne yapacağız kafamızdakileri masaya yatıracağız, hemen icraata yöneleceğiz, çalışmaya yöneleceğiz, üretime yöneleceğiz çünkü biz biliyoruz ki zamanız çok fazla değil bir bakıyoruz ki 5 sene dolup gitti ve biz daha bunu yapacaktık diyeceksiniz hayır zaman bitti onun için de bizim kendi çalışma arkadaşlarımıza da bunu ifade ediyorum. Biz üretken ve bir an önce işi bitiren arkadaşlarımız olsun istiyoruz Urfa için bu çok önemli. Her ne kadar belediyelerin büyükşehir ve küçük belediyeler olarak bir ayrım yapılmışsa dahi gerek seçim öncesi, gerek ise çalışmaya başladığımızdan bu yana şunu gördük aslında bu belediyeler bir bütünlük arz ediyor."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli Ahmet Akay ise koordinasyon toplantılarının önemini belirterek, "Bizler birlik içerisinde Şanlıurfa için, Şanlıurfalılar için ve Türkiye'miz için geleceğimiz için uyum içinde ahenk içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da vatandaşların belediyelerden beklentisinin yüksek olduğunu aktararak, "Büyükşehir Belediye Başkanımızda bu beklentilere cevap vereceği ve bu işin fazlasıyla üstünden geleceğine inanıyorum. Ben bu tür toplantıların sorunların çözümü noktasında hem partililerimizin, meclis üyelerimizin, kaynaşması noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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