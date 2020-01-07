Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden hizmet planlama toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden hizmet planlama toplantısı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden hizmet planlama toplantısı

7 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantısının beşincisini Hilvan ilçesinde gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden hizmet planlama toplantısı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2020 hizmet planlama koordinasyon toplantısının beşincisini Hilvan ilçesinde gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Beyazgül, ilçelerde gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarının çok yararlı olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da bir başarı varsa bunun bütün ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve bürokratlarla beraber kazanıldığını kaydeden Beyazgül, "Geldiğimiz gibi kolları sıvadık. '3 ay, 6 ay, 10 ay zaman lazım', 'Bir süre verin', 'Bütçe böyle, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi böyle' demedik. Gelir gelmez bütün ilçe belediye başkanlarımız çalışmalarını getirdiler. Olması gerekenlerin hepsini yerine getirdik. Buraya geldikten sonra hemen kütüphanemizin temelini beraber attık. Yollarımız konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise toplantıda ilçeye yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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