Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden istihdam için fabrika atağı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden istihdam için fabrika atağı

27.12.2020 10:59

Yatırımcıları kente çekmek için kolları sıvayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 6 fabrikanın kurulması için yürüttüğü projeyle 4 bin 500 kişinin istihdam edilmesini hedefliyor.

Yatırımcıları kente çekmek için kolları sıvayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 6 fabrikanın kurulması için yürüttüğü projeyle 4 bin 500 kişinin istihdam edilmesini hedefliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, kentin 20 yaş ortalamasına sahip genç nüfusunun fazla olduğunu söyledi.

GAP'ın başkenti konumundaki kentin tarımsal üretiminin fazla olduğunu anlatan Beyazgül, kentte tarıma bağlı sanayinin de gelişmesi gerektiğini belirtti.

Beyazgül, tarımsal üretimin yanında kentin sanayide de isminden söz edilir bir hale gelmesi ve genç nüfusun istihdam edilmesi noktasında önemli girişimlerinin bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Buradaki insanımızın istihdamı çok önemli ama tarıma bağlı sanayinin gelişmesiyle çok daha fazla insanı istihdam edebilme şansına, kabiliyetine sahibiz. Bunun için biz de Büyükşehir olarak kolları sıvadık. Allah nasip ederse 6 fabrikayı kendimiz yapacağız. Buradaki teşvikler daha iyi olduğu için, insan gücü var, teşvik var. Batıdaki kişi 'ben buraya geleceğim' diyor ama 'burada başarılı olamazsam çünkü fabrika için de bir sürü yatırım yapacağım' diyor. Şimdi arının peteğini biz hazırlıyoruz, 'sen de gel bal yap' diyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 6 fabrika yapacağız, yatırımcıya 'gel bu fabrikalara makinelerini getir çalışmaya başla' diyeceğiz. Bu şekilde bir potansiyel var mı, şunu söyleyelim 6 fabrikamızın şimdiden taliplisi hazır, bitirmemizi bekliyorlar."

32 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek fabrikalar için yaklaşık 30 milyon lira yatırım yapacaklarını aktaran Beyazgül, projenin Şanlıurfa Valiliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğinde yapıldığını ifade etti.

"İstihdam noktasında adımlarımızı atacağız"

Zeynel Abidin Beyazgül, fabrikaların tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla 4 bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, "Bu kişilerin istihdam edilmesi çok önemli. Belediyecilik anlamında önemli mesafeler kat ettik. Halkımız 'iş' diyor. Büyükşehir Belediyesi olarak duyarlı olmak zorunda olduğumuzu hissettik, ilçe belediyelerimizden de bu işe katılanlar var. Şu anda Haliliye Belediyemizin de bu noktada bir çalışması olacak, istihdam noktasında adımlarımızı atacağız. Burada duracak mıyız, biz bu konuyu Ankara'da her platformda gündeme getiriyoruz. Belediyemizde istihdam birimi oluşturduk. Hem yabancı yatırımcılarımızı bu birim karşılıyor hem de organizeyi dolaşıyor orada eksiklikleri, ihtiyaçları belirliyor. Bazen de bize başvuranların orada istihdamını karşılıyor." diye konuştu.

Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan kurutma tesisinin de yakın bir zamanda faaliyete geçeceğini, buranın hem istihdam hem de ihracat kapısı olacağını belirtti.

Bölgenin tarımsal ürünlerinin günlük 1 ton üretime sahip tesiste kurutularak dünyanın birçok ülkesine gönderileceğini aktaran Beyazgül, "Bir yandan da Şanlıurfa için olmazsa olmaz konu, istihdamı gerçekleştireceğiz. Burada yapacağımız öncülükle Şanlıurfa ürünlerin kurutulması noktasında bir merkez olacak." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden istihdam için fabrika atağı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden istihdam için fabrika atağı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden istihdam için fabrika atağı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden istihdam için fabrika atağı

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, İstihdam, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden istihdam için fabrika atağı - Son Dakika Ekonomi


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