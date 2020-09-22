Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden kaldırım işgalini önleme çalışmaları - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde tertip ve düzeni sağlamak amacıyla harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının alınan encümen kararıyla kaldırım işgallerine sınırlama getirdiği belirtildi.

Alınan kararın zabıta ekiplerince esnafa tebliğ edilmeye başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esnafa iş yerlerinin önündeki tezgahlarını 50 santimetreyi geçmeyecek şekilde düzenleme yapmaları için süre veren zabıta ekipleri, alınan karara uymayarak işgallerini, belirlenen standarda getirmeyen iş yerleri hakkında yasal işlem yaparak faaliyetten men cezası verecek. Kentte kaldırımları fazla işgal ederek düzeni bozmaya çalışanlara taviz verilmeyecek. Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın yanındayız, esnafımızın kazanmasını istiyoruz. Ancak bu belirli bir düzen içerisinde olmalı. Düzeni sağlamanın da belirli kuralları var. Herkes bu kurallara uymak zorunda. Uyulduğu takdirde Şanlıurfa'ya yakışır çarşımız ve kaldırımlarımız olacaktır. Bu uygulama ile daha rahat alışveriş yapılarak hem vatandaşlarımız hem de esnafımız kazançlı çıkacaktır."