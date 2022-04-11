Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden "otobüsten indirilen kadın"a ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden "otobüsten indirilen kadın"a ilişkin açıklama

11.04.2022 02:11
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden "otobüsten indirilen kadın"a ilişkin açıklama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen kadının akli melekesinin yerinde olmadığını ve otobüs içerisinde hacet giderdiği anlaşıldığı için koruma ve bakım altına alındığını duyurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen kadının akli melekesinin yerinde olmadığını ve otobüs içerisinde hacet giderdiği anlaşıldığı için koruma ve bakım altına alındığını duyurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, söz konusu duruma ilişkin video görüntülerinin de yer aldığı açıklama yaptı.

Toplu taşıma aracından ulaşım kartı olmadığı gerekçesiyle indirildiği iddia edilen yabancı uyruklu kadının akli melekesinin yerinde olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip indiği ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın, zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Kurtuluş temalı ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi Kurtuluş temalı ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi ZABITADAN FIRINLARA VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNE DENETİM ZABITADAN FIRINLARA VE UNLU MAMUL SATAN İŞ YERLERİNE DENETİM

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden 'otobüsten indirilen kadın'a ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Domenec Torrent'ten derbi sonrası Türkiye eleştirisi: Biz de böyle yaparız
00:26 Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
00:12 Sağlık Bakanı Koca'dan esprili koronavirüs paylaşımı: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz
00:01 Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı! "Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm" dedi
23:56 Meteoroloji uyardı! Nisan ayında kar geliyor
23:54 Pakistan, başbakanlıktan alınan Khan için sokağa döküldü
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 02:17:23. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden "otobüsten indirilen kadın"a ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement