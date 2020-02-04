Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden raylı sistem iddialarına yönelik açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden raylı sistem iddialarına yönelik açıklama - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden raylı sistem iddialarına yönelik açıklama

20 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sözcü gazetesinde yer alan "455 milyonluk ihale skandalı" başlıklı haberin tamamıyla gerçekten uzak olduğunu bildirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden raylı sistem iddialarına yönelik açıklama, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sözcü gazetesinde yer alan "455 milyonluk ihale skandalı" başlıklı haberin tamamıyla gerçekten uzak olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin hiçbir zaman 455 milyon liralık raylı sistem ihalesi yapılmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Habere kaynak olarak gösterilen Sayıştay raporlarında da böyle bir ifade bulunmamaktadır. Kaldıki şehrimizde raylı sistem yoktur. Ayrıca ilimizde raylı sistem inşaatı da işletmesi de bulunmamaktadır. Belediyemizce de böyle bir ihaleye çıkılmamıştır. Belediyemizi kamuoyunda yıpratmayı amaçlayan ve bu doğrultuda maksatlı habere yer veren Sözcü gazetesi ile ilgili gerekli yasal yollara başvuracağımızı bildirir, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Şanlıurfa, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dil kurslarına binlerce lira harcamaya gerek yok! Belediyeler ücretsiz eğitim veriyor
Kızılay Başkanı Kınık, 8 milyon dolarlık bağış yapılarak vergi kaçırıldığı iddialarına yanıt verdi İçinde 107 bin liralık döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti Üzeri kirli çocuğu otobüsten indiren şoför görevden alındı

Son Dakika Haberleri
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:45:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden raylı sistem iddialarına yönelik açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]