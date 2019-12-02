Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden Tel Abyad'a insani yardım

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin sınır ilçesi Tel Abyad'daki sivillere insani yardımda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor.

Türkiye'deki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, terör mağduru halkın insani yardım ihtiyacını karşılamak için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen gıda kolileri, Tel Abyad halkına ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve beraberindeki heyet, terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'da incelemelerde bulundu.

Beyazgül ve beraberindekiler, yardım dağıtımlarının yanı sıra Tel Abyad Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti, ilçe esnafıyla görüştü.

"Burada bizim olmamızdan dolayı mutlular"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Zeynel Abidin Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şunu görüyoruz ki Tel Abyad tamamen bakımsız. Şu an halk ekmek ve elektrik istiyor. Kaldırımlar, yollar, evler oldukça kötü durumda. Gerçekten çok ihmal edilmiş. Halk aşağılanmış. Türkiye ile daha iyi ilişkiler içerisine girmek istiyorlar. Burada bizim olmamızdan dolayı mutlular. Bir kısım oyuncaklar, giyecek, yiyecek, içecek ve battaniye getirdik. İnşallah güzel günleri beraber yaşamayı Allah'tan diliyoruz. Çünkü daha önce burası işgal altındaydı ama bugün Barış Pınar Harekatı ile özgürlüğüne kavuştu. İnanıyoruz ki özgürlüklerine kavuşan ve demokratikleşen bu halk, bir müddet sonra gerçek manada refah düzeyini de yakalayacaktır."