Büyükşehirden vatandaşlara önemli uyarı - Son Dakika

Büyükşehirden vatandaşlara önemli uyarı
08.01.2021 10:27
Günümüz teknoloji ve bilişim çağı olması nedeniyle bu eksende son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından özellikle Büyükşehir Belediyemizin ismi kullanılarak "Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız" şeklinde vatandaşlarımızın cep telefonlarına gönderilen mesajlara ve gerçek olmayan web...
Günümüz teknoloji ve bilişim çağı olması nedeniyle bu eksende son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından özellikle Büyükşehir Belediyemizin ismi kullanılarak "Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız" şeklinde vatandaşlarımızın cep telefonlarına gönderilen mesajlara ve gerçek olmayan web sitesi adreslerine lütfen itibar etmeyiniz.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan bu şekilde bir bilgi talebimiz bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına cep telefonlarına gelen "Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız" şeklindeki mesajlara ve gerçek olmayan web sitesi adreslerine lütfen itibar etmemeleri gerektiğini belirtmek isteriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. - ŞANLIURFA
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