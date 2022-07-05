Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bayram denetimleri - Son Dakika

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