Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

17.05.2021 16:29
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, System.String[]

Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sokakların boş olmasını iyi bir şekilde değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle sahada çalışarak hizmet üretti.

Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sokakların boş olmasını iyi bir şekilde değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle sahada çalışarak hizmet üretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecini fırsata çeviren ekipler, ramazan ayında günlük 4 bin 500 ailenin evine sıcak yemek ulaştırarak, ramazan ayını paylaşma ayı ilan ederek sofralarda Halil İbrahim bereketi yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı vektör ve haşerelerle mücadelelerini gece ve gündüz olarak sürdürürken artan hava sıcaklıklarında vatandaşların evlerinde daha rahat vakit geçirmelerini amaçlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Beyazgül'ün titizlik ile takip ettiği çalışmalarda, 3 merkez ilçenin kırsal mahallelerinde 14 farklı ekip ile günlük 75 kırsal mahalle ilaçlanıyor. Ekipler, ilaçlama çalışmalarını vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da yürüterek taleplere anında karşılık veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de kent merkezinde üst yapısı tamamlanan, deforme olan yollarda asfaltlama çalışması başlatarak vatandaşların yolları daha konforlu bir şekilde kullanmalarını sağlarken Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise 13 ilçede yer alan 1250 kırsal mahalleye yol hizmeti sağlamak için tam kapanmayı fırsata çevirerek hizmet atağı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de tam kapanma sürecinde sürekli sahadaydı. Vatandaşlardan gelen talepler ve rutin çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandan alt yapı çalışmalarını yürütürken diğer yandan tıkanan rögarları açtı. Ekiplerin sahada çalışmaları tam hız devam ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de Başkan Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olarak Büyükşehir her zaman yanınızda mesajını verdi. Evde bakım, ev temizliği ve daha birçok alanda hizmetlerini sürdüren ekipler vatandaşın duasını aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'da hayvan sever dernekleri ve gönüllülerle iş birliği içinde çalışarak sokak hayvanları için mama desteğine devam ediyor. 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik Büyükşehir Belediyesi gönüllü kuruluşlarla birlikte sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanmada tam kadro sahada olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan tam not alırken kısıtlamanın bugün itibariyle sona ermesiyle birlikte rehavete kapılarak kuralların ihlal edilmemesi için de Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tam kapanma sürecinde olduğu gibi denetimlerini sürdürecek.

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları - Son Dakika


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