Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da galibiyet sevinci - Son Dakika

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, erteleme maçında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler takımını 92-91 mağlup etti.

Şanlıurfa ekibi, 11 Nisan Salonunda oynanan ve 2 defa uzatmaya giden maçta rakibini 92-91 yenerek ligde 7'nci sıraya yükselmeyi başardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tüm oyuncularını gösterdikleri üstün mücadeleden dolayı tebrik eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Erteleme maçında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler takımı ile kendi evimizde karşılaştık. Zor bir maç olacağını biliyorduk ve tüm hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. Maç beklediğimiz gibi zorlu geçti. 2 defa uzatmaya gitti ama sonunda kazanan taraf olmayı başardık. Bu galibiyetle 7'nci sıraya yükselerek play-off hedefimizi sürdürdük. İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm oyuncularımı kazanma azimlerinden dolayı kutluyorum ellerine sağlık. Rakibimizi de mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."