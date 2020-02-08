Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu gençler 26 madalya aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu gençler 26 madalya aldı - Son Dakika Spor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu gençler 26 madalya aldı

6 saat önce

Düzenlenen tekvando turnuvasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu gençler 26 madalya alarak şampiyonaya damga vurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu gençler 26 madalya aldı, System.String[]

Düzenlenen tekvando turnuvasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu gençler 26 madalya alarak şampiyonaya damga vurdu.


Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Tekvando Turnuvası yoğun ilgi gördü. İl seçmeleri ile başlayan ve 150 sporcunun katılım gösterdiği turnuvada Büyükşehir Belediyesporlu gençler, 14 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya alarak toplamda 26 madalya ile şampiyonada en çok konuşulan isimler oldu. Madalyalarını alarak eğitmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür eden gençler, tüm akranlarını Büyükşehir Belediyesi spor kurslarına davet etti. Gençler, kendilerine başarılarında destek olan yetkililere teşekkür etti.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de hafta içi süren yoğun çalışmaları sırasında bin 380 sporcunun katıldığı Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında dereceye giren belediye sporcularını makamında ağırladı. Şanlıurfa adına başarı sağlayan gençlere teşekkür etti, başarılarının devamını diledi. - ŞANLIURFA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kenan Özer'den Alper Ulusoy'a büyük tepki: Çıldırmamak elde değil
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti Beşiktaş ligde 8 maç sonra gol yemedi Son Dakika: Beşiktaş, Gaziantep'i 3-0 yendi

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 20:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu gençler 26 madalya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]