ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

ŞANLIURFA - Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
30.01.2021 10:55
Kovid-19 tedbirleri Sokağa çıkma kısıtlaması Kent genelinde hakim olan sakinlik Az sayıda trafikte ilerleyen araç ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kovid-19 tedbirleri
Sokağa çıkma kısıtlaması
Kent genelinde hakim olan sakinlik
Az sayıda trafikte ilerleyen araç ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
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