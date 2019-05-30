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ŞANLIURFA Cep telefonu ile komuta edilebilen gemi yaptılar

50 dakika önce

Cep telefonu ile komuta edilebilen gemi yaptılarŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ortaokul öğrencileri tarafından yapılan insansız gemi ziyaretçilerden beğeni topladı.

Cep telefonu ile komuta edilebilen gemi yaptılar
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ortaokul öğrencileri tarafından yapılan insansız gemi ziyaretçilerden beğeni topladı.
Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Enes Çelik ve Emre Demirtaş, TÜBİTAK bilim fuarına katılmak için hazırladıkları projede çeşitli kodlama programları ile su içinde cep telefonu ile komuta edilebilen Kemal Atatürk isimli insansız gemiler büyük beğeni aldı. İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı bilim fuarında 24 proje sergilendi. Kodlama yapan ve insansız gemi projesini geliştiren iki öğrencinin robotik kodlama kurslarına katılmasını istedi. Havuzda bulunan gemileri cep telefonu ile komuta eden kaymakam Çiftçiler, projeyi çok beğendiğini belirterek öğrencileri tebrik etti.
ŞANLIURFA Cep telefonu ile komuta edilebilen gemi yaptılar
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:53 Kaynak: DHA
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