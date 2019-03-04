Şanlıurfa Çeyiz Getirilirken Ateşlediği Tabancayla Kendini Yaraladı, Oğlunu Öldürdü
6 dakika önce
Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunu öldürdü (2)SERBEST KALDI, OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDIŞanlıurfa'da kazara oğlu Mehmet Fatih Bağış'ın ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba İsa Bağış, nöbetçi...
Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunu öldürdü (2)
SERBEST KALDI, OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDI
Şanlıurfa'da kazara oğlu Mehmet Fatih Bağış'ın ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba İsa Bağış, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kendisinin de yaralandığı olayda oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan baba Bağış, serbest kaldıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna geçti. Bağış, ölümüne neden olduğu oğlu Mehmet Fatih Bağış'ın cenazesinin alınması sırasında gözyaşına boğuldu. Otopsisinin tamamlanmasının ardından Mehmet Fatih Bağış'ın cenazesinin aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:22 Kaynak: DHA
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