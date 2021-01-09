Şanlıurfa ceylanlarına yoğun talep - Son Dakika

Şanlıurfa ceylanlarına yoğun talep

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine adını veren nesli tükenme tehdidi altındaki 'gazella subgutturosa' türü ceylanlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşletmesi'nde doğal ortamlarında koruma altında tutuluyor. İşletmede, insanı, sanatçı ve futbolcuların talepte bulunduğu ceylanlardan her yıl 70 tane satılıyor.

Ceylanpınar ilçesine adını veren, zarif ve narin yapılarıyla görenleri kendilerine hayran bırakan ve nesli tükenme tehdidi altında bulunan 'gazella subgutturosa' türü ceylanlar, 1977 yılında Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı, 1982 yılında da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'ne verildi. Koruma altına alındıklarında sayıları 23 olan ceylanlar, iyi bakımları ve doğal ortamda korunmalarının ardından üreyerek 750'ye ulaştı.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Müdür Yardımcısı Şevket Bayar, doğal özelliklerini kaybetmemeleri için insanlardan mümkün olduğunca uzakta yaşayan ceylanlar için 800 dekar arazi üzerinde doğal alan oluşturduklarını söyledi. Ceylanların ilgili birimlerinden talep edilmesi durumunda yetiştiricilere ve hayvanseverlere çifti 11 bin 800 liradan satışını yaptıklarını anlatan Bayar, ceylanlara en çok arazi sahipleri, otel işletmesi, iş insanı, sanatçı ve futbolcuların talepte bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dünyada ender bölgelerde yaşayan ceylanların Türkiye'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. Kentte, türkülere de konu olan ve ilçeye adını veren ceylanlar, doğal ortamlarının bozulması ve neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1977 yılında koruma altına alındı. 1982 yılında ise koruma altına alındığında 13 dişi ve 10 erkek ceylanın bulunduğu Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü'nde birbirinden güzel hayvanlar için 800 dekar doğal yetiştirme alanı oluşturuldu. Ürkek olmaları nedeniyle insanlara yaklaşmayan ve doğal özelliklerini kaybetmemeleri için 40 yılı aşkındır doğal ortamda bakımları gerçekleştirilen 'gazella subgutturosa' türü ceylanların sayısı aradan geçen sürede 750'ye ulaştı. Ortalama 8 ile 12 yıl arasında yaşayan ceylanlara başta sanatçı, futbolcu, iş insanı, arazi sahipleri ve otel işletmeleri yoğun ceylan talebinde bulunuyor. Geçen yıl 35 çift, 70 adet ceylan satışını gerçekleştirdik. Ceylanlarımız genel olarak nisan ayında doğum yapıyor. Doğum sezonumuz yaklaşmış olup doğum sonrası ceylanların sayısının 1000'i aşmasını öngörüyoruz."