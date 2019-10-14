Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa ceylanpınar'a roket düştü
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Şanlıurfa ceylanpınar'a roket düştü

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusunca kontrolü ele geçirilen Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'ın bazı...

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusunca kontrolü ele geçirilen Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinde geceden bu yana çatışmalar yaşanıyor. Terör mevzileri topçu birliklerinin atışlarıyla ve uçakların yaptığı bombardımanlarla imha edilmeye devam ediyor. Yaşanan çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükselirken, halkın büyük kısmının ayrıldığı Ceylanpınar, silah sesleriyle yankılanıyor.

Öte yandan Resulayn'dan ateşlenen bir roket mermisi ise sınırı aşarak Ceylanpınar'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evin terasına düştü. Kimsenin olmadığı evde yaralanan olmadı.

Şanlıurfa ceylanpınar'a roket düştü

Ceylanpınar, Resulayn, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:57 Kaynak: DHA
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