Şanlıurfa'da el konulan tarihi geçmiş ürünler imha edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da el konulan tarihi geçmiş ürünler imha edildi

26.08.2022 14:23
Şanlıurfa'da el konulan tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin çeşitli bölgelerinde ele geçirilen tarihi geçmiş ürünleri kontrollü bir şekilde imha etti.

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin çeşitli bölgelerinde ele geçirilen tarihi geçmiş ürünleri kontrollü bir şekilde imha etti.

Ceylanpınar Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerde bulundu. Ekipler; lokanta, restoran, kafe, döner salonu ve benzeri alanlarda yaptığı denetimlerde iş yeri ve gıda ürünlerinin muhafaza edildiği yerlerin temizliği konularında kontrol yaptı. Ceylanpınar Belediyesi Gıda Teknikeri Abdulkadir Yalçın ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimlerde, bir iş yerinde çok sayıda gazlı içecek ve meşrubatın son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi. Tarihi geçmiş içecekler toplatılıp imha edilirken, iş yeri hakkında cezai işlem uygulandı.

Ceylanpınar'da halk sağlığının önemine dikkat çeken yetkililer, gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin bundan sonra da rutin olarak devam edeceğini bildirdi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da el konulan tarihi geçmiş ürünler imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da el konulan tarihi geçmiş ürünler imha edildi - Son Dakika
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