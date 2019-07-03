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ŞANLIURFA Ceylanpınar'da 110 bin dekarlık alanda mısır ekimi başladı

1 saat önce

Ceylanpınar'da 110 bin dekarlık alanda mısır ekimi başladıTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde hububat hasadının ardından 110 bin dekarlık alanda mısır ekimine başlandı.

Ceylanpınar'da 110 bin dekarlık alanda mısır ekimi başladı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde hububat hasadının ardından 110 bin dekarlık alanda mısır ekimine başlandı.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün tarla şefi Ziraat Mühendisi İrem Tuğba Şen, 530 bini buğday olmak üzere 631 bin 708 dekarlık alanda yapılan hububat hasadının ardından ikinci ürün olarak 6 bin 150 dekarlık alanda slajlık, 102 bin 683 dekarlık alan da dane mısır olmak üzere 108 bin 833 dekarlık alanda ekimine başlandığını söyledi.
İrem Tuğba Şen, Eylül ayında yapılacak slaj hasadından 50 bin ton, Ekim ayında yapılacak dane mısır hasadından yaklaşık 100 bin ton rekolte beklendiğini ifade etti. Şen, slajın tamamının işletmedeki hayvancılık birimlerinde tüketildiğini yine dane mısırın bir kısmının hayvancılıkta değerlendirildiğini kalan kısmının ise ihale yolu ile piyasaya satıldığını söyledi. Mısırın gerek kurum gerekse ülke ekonomisine katkı sunduğunu ve önemli olduğunu anlatan İrem Tuğba Şen, bir ay sürmesi planlanan mısır ekiminde 2 vardiya halinde 100 personelin görev aldığını sözlerine ekledi.
ŞANLIURFA Ceylanpınar'da 110 bin dekarlık alanda mısır ekimi başladı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:16 Kaynak: DHA
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