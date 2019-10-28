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Şanlıurfa ceylanpınar'da 13 gün sonra dersbaşı

1 saat önce

ŞANLIURFA Ceylanpınar'da 13 gün sonra dersbaşıCeylanpınar'da 13 gün sonra dersbaşıTürk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunda 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla 9 Ekim'de tatil edilen, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki okullarda öğrenciler, 13 gün sonra dersbaşı yaptı.

ŞANLIURFA Ceylanpınar'da 13 gün sonra dersbaşı

Ceylanpınar'da 13 gün sonra dersbaşı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunda 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla 9 Ekim'de tatil edilen, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki okullarda öğrenciler, 13 gün sonra dersbaşı yaptı.

TSK tarafından Suriye'de, Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütleri PKKYPG ve DEAŞ'a yönelik 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında, sınır hattındaki okullarda eğitime ara verildi. Bu kapsamda, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki okullarda, aynı gün eğitime ara verildi. Ceylanpınar'da okulları tatil edilen öğrenciler, bu sabah 13 gün sonra dersbaşı yaptı. 'Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen bir grup öğrenci, Türk bayrağı altında asker selamı verdi.

Şanlıurfa ceylanpınar'da 13 gün sonra dersbaşı

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Şanlıurfa, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:22 Kaynak: DHA
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