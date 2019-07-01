ŞANLIURFA Ceylanpınar'da anız yangını
1 saat önce
Ceylanpınar'da anız yangınıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırında meydana gelen anız yangını korkuya neden oldu.
Ceylanpınar
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:55 Kaynak: DHA
'da anız yangını Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar ilçe sınırında meydana gelen anız yangını korkuya neden oldu.
Ceylanpınar TİGEM müdürlüğüne bağlı Akrepli işletmesi karşısında yer alan sınır hattında meydana gelen anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını tarlalara sıçramadan söndürdü.
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