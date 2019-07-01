Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Ceylanpınar'da anız yangını
Son Dakika Güncel Haber

ŞANLIURFA Ceylanpınar'da anız yangını

1 saat önce

Ceylanpınar'da anız yangınıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırında meydana gelen anız yangını korkuya neden oldu.

Ceylanpınar'da anız yangını
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırında meydana gelen anız yangını korkuya neden oldu.
Ceylanpınar TİGEM müdürlüğüne bağlı Akrepli işletmesi karşısında yer alan sınır hattında meydana gelen anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını tarlalara sıçramadan söndürdü.
ŞANLIURFA Ceylanpınar'da anız yangını
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:55 Kaynak: DHA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığından KKTC'ye düşen füzeyle ilgili açıklama Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 20:10:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Ceylanpınar'da anız yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]